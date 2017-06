Treng fleire ferjer

Fjord1 manglar fem ferjer for å få kbalen til å gå opp, etter at reiarlaget har vunne ei rekke anbod. Fjord1 har allereie ei rekke ferjer under bygging, og fleire vil det bli seier administrerande direktør Dagfinn Neteland til nett.no. Også andre reiarlag reknar på nye ferjer, melder sysla.no.