Treng fem år på å komme seg tilbake

Hotelldirektør Sindre Mjelva trur reiselivet ikkje er tilbake på 2019 nivå før i 2025, skriv nett.no. Han eig Hotel Union Geiranger, som låg an til eit rekordår før koronapandemien slo til. No trur han det vil ta lang tid før dei er tilbake på beina igjen. Han ønskjer støtte frå styresmaktene for å komme seg heilberga gjennom krisa.