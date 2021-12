Treng ekstrapersonell

Helse Møre og Romsdal gå no breidt ut for å skaffe seg ekstrapersonell med helsefagleg bakgrunn. Ikkje minst er studentar interessante. Auka smittetrykk gjer at helseføretaket må førebu seg på ein bemanningssituasjon som er krevande og ustabil, seier HR-direktør Britt Roald Rakvåg. Det skuldast både at det er mange som lagt inn på sjukehus under pandemien, og at tilsette må vere heime fordi dei har vore eksponerte for smitte, må teste seg eller har luftveisinfeksjonar. Mykje korttidsfråver gjer at kva det er behov for endrar seg frå dag til dag. Pr. i går hadde 33 personar sett seg på liste sidan annonsen kom ut 14.desember.