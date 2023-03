Treng brøytehjelp

Kristiansund Ballklubb ber om hjelp frå bedrifter og privatpersonar for å få rydda bana. Uvanleg mykje snø dei siste dagane har gjort ryddejobben for stor for klubben sitt eige mannskap og utstyr. Taktoren må ta ca sju tusen vendingar om den skal tømme bana åleine.