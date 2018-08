Treng bøssebærarar til årets aksjon

I dag gjekk startskotet for TV-aksjonen i Møre og Romsdal. Fylkesaksjonskomiteen var difor samla i Molde i dag for å legge strategien for å bli best i landet, også i år. I år går pengane til Kirkens Bymisjon. – Møre og Romsdal leverte ein fantastisk innsats i fjor. Og eg håper vi kan gjere det same igjen. Aksjonsdagen er 21. oktober. Bli bøssebærar, er oppmodinga frå aksjonsleiar Vibecke Østby.