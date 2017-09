Treng bistand frå helikopter.

Lokalt brannmannskap er på veg opp på fjellet Bløkallen i Midsund der det brenn i graset. 110-sentralen seier at dei ber no om hjelp frå skogbrannhelikopter, Sivilforsvaret og Molde brannvesen. Brannen er på storleik med to foballbaner. Sidan det bles kraftig, kan brannen spreie seg.