Trener tiltalt for overgrep

En romsdalsmann i 40-åra er tiltalt for seksuelle overgrep med ei jente han var trener for. Overgrepene skal ha skjedd fra november 2012 og i to år, og skal ha startet da jenta var 15 år gammel. Ifølge tiltalen skaffet han seg seksuell omgang ved å utnytte sin posisjon som trener. Saka mot han starter i januar.