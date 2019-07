Trener med tysk klubb

Leo Østigård (19) fra Raumna trener denne uken med Mats Møller Dæhli og hans tyske klubb St. Pauli. Tirsdag spiller midtstopperen treningskamp for Hamburg-klubben, som har lagt ut et bilde på sin Twitter av Østigård i aksjon på trening. Østigård er under kontrakt med engelske Brighton, dit han ble hentet fra Molde i august 2018. 19-åringen har så langt ikke fått spilletid i Premier League.