Trenar tiltalt for overvaking

I dag startar rettsaka mot ein sunnmørsmann som er tiltalt for å ha filma og overvaka 27 jenter og gutar han var trenar for. Mannen skal mellom anna ha tatt i bruk avanserte dataprogram for å skaffe seg tilgang til mobiltelefonar. Saka blei rulla opp då nokre av jentene oppdaga ein knagg med kamera i garderoben der dei skifta. Fleire av dei fornærma var i 13-14-års-alderen då overvakinga skal ha starta.