Denne meldinga har mannen ifølgje politiet sendt til ei av jentene han var trenar for. Ved å trykke på linken skal han ha fått fullgang til pc-en hennar, og kunne overvake henne via webkamera hennar. Politiet fryktar at han kan ha gjort det same med rundt 30 andre han trente.

Foto: Synnøve Hole