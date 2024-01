Trekte krav om å bli lauslaten

Mannen i 30-åra, som blei dømd for drapet på studenten Anja Weløy Aarseth i Ålesund i 2014, har trekt søknaden sin om å bli lauslaten frå fengsel.

Det opplyser Ingvild Thorn Nordheim, førstestatsadvokat i Møre og Romsdal statsadvokatembete til NRK.

Mannen har sona minstetida på ti år etter drapet. I september kom nyheita om at han hadde søkt om å bli lauslaten. Saka skulle bli behandla i Asker og Bærum tingrett i dag, men er no avlyst sidan mannen har trekt søknaden. Den dømde mannen sonar for tida på Ila fengsels- og forvaringsanstalt i Bærum.