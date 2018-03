Trekker seg som styreleiar

Håvard Haanes har valt å trekke seg frå vervet som styreleiar i Hødd Fotball. – Styret i Hødd Fotball beklagar at Haanes fråtrer, men har respekt og forståing for avgjerda. Det skriv Hødd i ei pressemelding. Styret i Hødd har fått kritikk frå kontrollkomiteen i klubben for handteringa av styreleiar Håvard Haanes sin habilitet i samband med tilsetting av nye spelarar, i tillegg til dårleg økonomihandtering. Det skriv Sunnmørsposten.