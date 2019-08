Trekker seg fra eliteprosjekt

Høgskolen i Volda trekker seg fra eliteprosjekt på grunn av den pågående arbeidskonflikten. Det skriver Dagens Næringsliv. Høgskolen skulle inn i sin andre fase av søknadsprosessen for å blir «Senter for fremragende utdanning», men på grunn av rapportene som har kommet frem om arbeidsmiljøet har søkergruppen ved skolen vurdert at de ikke har kapasitet til å fortsette å jobbe med søknaden. Ifølge avisa betyr dette at høgskolen potensielt går glipp av mellom 20 til 40 millioner kroner over fem år.