Trekker seg fra alle verv i Høyre

Høyre-politiker Renate Soleim fra Rauma trekker seg fra alle verv som hun har i Høyre.

Bakgrunnen er en varslersak etter en hendelse i mai i år, skriver Romsdals Budstikke. Soleim sier til avisa at hun har opplevd lignende hendelser over mange år.

Hun mener at ledelsen i Møre og Romsdal Høyre og fylkesleder Monica Molvær ikke har håndtert saken godt nok.

Molvær sier det er svært trist at Soleim trekker seg. Hun svarer at de har gjort alt de kan for å finne en løsning på saken som nå er overlatt til generalsekretæren i Høyre.