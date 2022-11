Trekker seg

Industrilederen Tore Ulstein trekker seg fra det nyopprettede Nasjonalt eksportråd. Ifølge DN (krever innlogging) er årsaken at avstanden mellom regjeringens liv og lære er blitt for stor. Ulstein sier til avisa at regjeringen skjerper ambisjonene blant annet på miljøsiden, men uten at de gir de nødvendige langsiktige stabile rammevilkårene for å få det til.