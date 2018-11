Tredobler kvoten på makrellstørje

På årsmøtet i Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk har Norge forhandlet seg frem til en kvote på 239 tonn makrellstørje for 2019, og 300 tonn for 2020. – Jeg er svært tilfreds med at Norge har fått gjennomslag for en høyere kvoteandel. Dette gir rom for at flere norske båter kan få delta i størjefisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Norge har også fått internasjonalt gjennomslag for at all fangst av fisk skal tas i land, den såkalte ilandføringsplikten.