Tredjeslåtten drukner i regn

Etter en tørr sommer, var håpet at tredjeslåtten skulle berge fôrsituasjonen. Regnværet denne høsten har derimot skapt store problemer for bøndene, der åkrer drukner i vann. – Tidligere i sommer var det bare finevær, og da vokste ikke gresset. Nå er det helt krise med vannet. Vi mangler flere hundre rundballer for å få nok fôr til dyrene, sier bonde og entreprenør Eirik Undlien, i Åndalen i Gjemnes.