Treåring sendte ut mayday-signal

Florø Kystradiostasjon fikk inn signaler som ble tolket som mayday-signaler klokken 17.23 tirsdag ettermiddag. De tolket signalene til å være fra en fritidsbåt. Signalene var vanskelige å tyde.

– Vi vet ikke om det er en reell nødmelding, det greier vi ikke å lese ut fra det som blir sagt, men vi greier heller ikke å konkludere med at det er en falsk melding, og derfor har vi iverksatt søk fra sjøen og fra lufta, sa Bjørn Jarle Åmlid ved Hovedredningssentralen til NRK klokken 18.23 tirsdag. Søket hadde da pågått en halvtime.

Det ble søkt i området fra Vigra ned mot Ålesund, inn Grytafjorden og Ellingsøyfjorden.

Ante at meldingen var falsk

En knapp time senere, klokken 19.15, var søket fremdeles uten resultater. Pressevakten begynte å ane at det dreide seg om en falsk melding.

– Vi har nok en til to timer igjen før søket er ferdig. Jo lengre tid som går uten at vi finner noen, noen meldes savnet eller vi får meldinger om at noen er i nød, jo mer sannsynlig er det at det dreier seg om en falsk melding. Men det er ikke noe vi kan konkludere med før søket er ferdig, opplyste Åmlid da.

Mor ringte politiet

To redningsskøyter søkte i området. Luftambulansen var også med deler av tiden. Klokka 19.36 fikk Hovedredningssentralen beskjed fra politiet om at en litt flau mor hadde ringt dem. Hun hadde lært sin treårige sønn i å bruke radioen, og hadde utilsiktet koblet seg inn på kanal 16, der sønnen sendte ut en litt uklar mayday-melding.

– Hun beklaget veldig. Det er bra at båtførere lærer opp sine håpefulle. De begynner tydeligvis tidlig på Sunnmøre. Det er sånt som skjer. Men det er klart at vi tar det alvorlig når vi får inn melding om mayday. Da tolker vi det som at noen er i den ytterste nød, forklarer Ola Våge ved Hovedredningssentralen.

Hovedredningssentralen presiserer at selv om episoden burde vært unngått, er de veldig glade for at moren ga beskjed.