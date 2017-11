SISTE: Politiet melder klokke 20.33 at vogntogene har kommet seg videre.

Politiet meldte fredag kveld om dårlige kjøreforhold på E39 over Ørskogfjellet. De fikk inn flere telefoner til operasjonssentralen fra folk som var på vei over Ørskogfjellet om at tre vogntog sto i veikanten.

– Vi er på vei til stedet for å prøve å løse opp i trafikken.Trafikken passerer, men redusert, meldte politiet klokka 19.30.

Ifølge en tipser sto de tre vogntogene fast på vei opp mot fjellet fra Ørskog-sida.

Det skal ha vært to utenlandske vogntog og et norsk, men politiet visste ikke om alle sto der fordi de var dårlig skodd, eller om det første vogntoget laget trøbbel for de andre som kom bak.

Veitrafikksentralen opplyste til NRK at de har varslet entreprenør som vil komme og strø.