Tre utrykkingar i natt

Brannvesenet rykte ut tre gonger i Møre og Romsdal i natt. I Molde rykte dei ut til ein barnehage. Men det viste seg å ikkje vere nokon brann der. Hendinga skuldast truleg ein teknisk svikt. I Nesset rykte brannvesenet ut etter at alarmen gjekk i eit leilegheitsbygg. Det er usikker kvifor alarmen vart løyst ut. Brannvesenet rykte også ut til ei bustadblokk på Aspøya i Ålesund i natt. Der viste det seg at matlaging var grunnen til at alarmen vart løyst ut.