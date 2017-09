Tre unge menn tiltalt for vold

Tre menn er tiltalt for vold mot en mann som ble funnet skadet under en benk ved Hellebroa i Ålesund 2. påskedag i år. Mannen ble sterkt skadet og sendt med luftambulanse til St. Olavs Hospital etter hendelsen. Tre menn ble raskt pågrepet. De er i slutten av tenåra og begynnelsen av 20-åra og kommer fra et vesteuropeisk land. Mennene er tiltalt for i fellesskap ha slått og sparket offeret gjentatte ganger i hodet og på kroppen.