Tre uker åpne tunneler i Rauma

Innfjord- og Måndalstunnelen blir åpen for fri ferdsel i uke 29, 30 og 31. Det betyr at når tunnelene åpner lørdag 15.juli kl. 06 blir de åpen helt fram til mandag 07. august kl. 18. Et omfattende rehabiliteringsarbeid pågår på stedet, men tar altså en pause i sommer