Tre til sjukehus for sjekk etter ulykke

Alle dei involverte i trafikkulykka på Meisingsetvegen i Tingvoll blei kontrollert av ambulansepersonell på staden. Politiet opplyste først at det ikkje var meldt om personskadar. I ei seinare oppdatering opplyser dei at tre personar er sendt til sjukehus for vidare sjekk.

Det er manuell dirigering av trafikken på staden.