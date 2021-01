Tre tatt for ruskøyring

Politiet melder om fleire tilfelle av bilkøyring i ruspåverka tilstand natt til laurdag. I Elnesvågen i Hustadvika er to førarar mistenkte for ruskøyring. Det er tatt blodprøve. Også i Kristiansund er ein bilførar mistenkt for føring av personbil i ruspåverka tilstand. I Møre og Romsdal vart meir enn 500 bilførarar melde for ruskøyring i fjor.