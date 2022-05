Tre siktet for frihetsberøvelse

Tre menn på Nordmøre er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De tre er mistenkte for å ha holdt to personer i en leilighet mot sin vilje. Alle de involverte tilhører et narkotikamiljø og retten tror det er narkotikagjeld som er grunnen til at de to ble holdt tilbake i flere dager.