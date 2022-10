Tre redda etter at båt kantra

Politiet opplyser at luftambulansen no er på plass etter at ein fritidsbåt kantra ved Breivika i Hustadvika på Romsdalskysten.

– Tre personar har kome i land og blir tatt hand om av personell frå luftambulansen. Luftambulansen var like i nærleiken då uhellet skjedde og kom raskt til staden. Personane skal vere i god behald, seier Kristin Lundheim ved Hovudredningssentralen i Sør- Noreg.

Også ein privat båt og redningsskøyta deltok i bergingsarbeidet.

Det blir jobba for å få båten til land.