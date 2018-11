Tre prosjekt fikk penger

Tre prosjekter fra Møre og Romsdal har fått innvilget sine søknader og får nå tilskudd gjennom det nye Havpilot-programmet i Innovasjon Norge. Disse er Safe Offshore AS (450 000 kr), Remøy Sea Trawl AS (4 600 000 kr) og Areality AS (2 495 000 kr).