Tre priser til NRK Møre og Romsdal

NRK Møre og Romsdal vant prisen for årets nyhetssak, årets feature og årets bilde da Norsk Journalistlag Møre og Romsdal delte ut Journalistprisen for 2021. Prisene for 2022 skal også deles ut.

Øyvind Sandnes vant pris i klassen foto for saken om fossene de syv søstrene i Geiranger Skapt av Gud eller Ole?.

Ann Eli Nøsen, Kaja Ness, Tuva Tangseth, Roar Strøm og Hans Olav Landsverk vant pris i klassen nyhet for saken De dyrebare timene.

Årets feature gikk til Webjørn Espeland for saka om Tom Cruise-effekten i Verma.