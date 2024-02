Tre personer tatt i fartskontroll

To personer fikk forenklede forelegg i Kristiansund rundt klokken 13 i dag, etter en fartskontroll. Den høyeste hastigheten var 92 km/t i en 80-sone.

UP hadde også fartskontroll i Rauma. Der fikk en person et forelegg for å ha kjørt for fort.