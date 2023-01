Tre personer siktet etter knivstikking

Tre personer er siktet etter en knivstikking som skal ha skjedd i Kristiansund 2. januar. Det melder Tidens Krav.

Avisa skriver at det var en mann i 20-årene som ble knivstukket. En mann i 30-årene og to mindreårige gutter er nå siktet i saken.

Det er den eldste av disse to guttene som er siktet for å ha knivstukket mannen. Han er i tillegg siktet for flere voldshendelser av ulik alvorlighetsgrad. Både han og mannen i 30-årene er varetektsfengslet i to uker, skriver Tidens Krav.