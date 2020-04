Tre personer involvert

Ifølge operasjonsleder i politiet Arild Reite er det to biler med til sammen tre personer som er involvert i trafikkulykken på E39 ved Reiakvam, langs Brusdalsvatnet. – Det var usikkert om det var to eller tre biler involvert, men vi har nå fått vite at det er to. Vi kan foreløpig ikke si hva som har skjedd, sier Reite. Politiet opplyser at det er store materielle skader, men det skal ikke være snakk om alvorlige personskader. Veien er sperret.