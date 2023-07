Tre personar sendt til legevakta etter trafikkulykke

Alle dei tre som var involvert i trafikkulykka på Lerstad i Ålesund er sendt med ambulanse til legevakta. Skadeomfang er ukjent.

Det eine feltet forbi ulykkesstaden er no opna for trafikk. Det var to bilar involvert i hendinga, og begge har omfattande skadar. Bilbergar er rekvirert til staden, opplyser operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes i politiet.