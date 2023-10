Tre pågripne etter valdshending

Ei kvinne og ein mann fekk helsehjelp og tre menn blei pågripne etter ei valdshending på Frei i Kristiansund laurdag kveld. Det melder Tidens Krav. Til avisa seier politiet at ingen er alvorleg skadd, men at to personar fekk tilsyn av helse. Politiet skal etterforske saka for å undersøke kva som har skjedd.