Tre omkom i trafikken i februar

Tre personer, alle menn, omkom i ulykker på norske veier i februar. Det er fem færre enn februar i fjor. Til sammen har ti mistet livet i trafikken i år, viser tall fra Trygg Trafikk. – Vi ser en liten nedgang i antall omkomne for 2019 så langt, og for februar spesielt, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Fire av de ti omkomne i år mistet livet i trafikkulykker i Møre og Romsdal, to mistet livet i Nordland og én omkom i ulykker i hver av de fire fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Trøndelag. I Møre og Romsdal er de fire dødsfallene en 38 år gammel mann som omkom etter en trafikkulykke i Eiksundtunnelen 25. februar. En kvinne i 80-årene døde etter å ha blitt påkjørt av en brøytebil på Åndalsnes 18. januar og to menn i 20-årene omkom i Gjemnes etter å ha kollidert med en lastebil 7. januar.