Tre nye tilfelle i Møre og Romsdal

I dei oppdaterte tala frå Folkehelseinstituttet er det no totalt fem koronasmitta i Møre og Romsdal. Frå før av har det vore éin smitta i Molde og éin i Ålesund. Kommunikasjonsdirektør Hege Hegle i Helse Møre og Romsdal opplyser om at ho ikkje har fått informasjon om dei nye tilfella, og at personane derfor ikkje er lagt inn på sjukehus.