Tre nye smitta i Ålesund

Tre personar har testa positivt for koronasmitte i Ålesund. Smitta har samanheng med utbrotet førre veke der smittekjelda var ukjent. Kommunen opplyser no at dei har funne smittekjelda og håper at dei har kontroll på utbrotet. Til no er sju personar smitta i samband med dette utbrotet, seks i Ålesund og ein person i Sula, melder kommuneoverlege Olav Mestad.