Tre nye med koronasmitte

Tre nye pasientar med koronasmitte blei i går ettermiddag lagde inn på sjukehus i Møre og Romsdal.I Kristiansund blei to personar lagt inn, og ein av dei blei dårlegare etter innkomst, og får no intensivbehandling. Tilstanden er alvorleg, men stabil. For den andre innlagde i Kristiansund er tilstanden etter forholda god, og det same gjeld ein som er lagt inn i Volda. Smitteverntiltak blei gjort for å verne andre pasientar og tilsette då dei tre blei henta og lagt inn.