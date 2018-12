Tre nye år med Solskjær i Molde

Administrerende direktør Øystein Neerland bekrefter at det blir tre nye år med Ole Gunnar Solskjær , som dermed fortsetter i Molde ut 2021 sesongen. Molde FK ble nummer to i eliteserien 2018. – Jeg har aldri lagt skjul på at jeg trives veldig godt i klubben, og er meget fornøyd med å kunne fortsette å utvikle laget, sier Solskjær.