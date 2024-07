Tre motorsyklister i trafikkulykke

Tre motorsyklister var involvert i en trafikkulykke på E39 i Brusdalen i Ålesund i natt. En av de involvert opplyste til politiet at han var skadet, de to andre fremsto som uskadd i følge politiet. De tre ble sendt til henholdsvis sykehus og legevakt etter ulykka. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet.