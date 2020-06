Tre mistet førerkortet

Tre bilister ble fratatt førerkortet for å ha kjørt for fort i en UP-kontroll på Ørskogfjellet lørdag kveld. Høyeste målte hatsighet var 134 km/t i 80-sona. 18 bilister fikk forenklet forelegg. I tillegg ble det gitt et gebyr for piggdekk og etgebyr for feil bruk av lys.