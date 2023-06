Tre mista førarkortet

UP tok beslag i tre førarkort i ein kontroll på Kvivsvegen i Volda søndag kveld. Ein blei fråtatt førarkortet på grunn av for mange prikkar, og to på grunn av for høg fart. I 80-sona på europavegen var høgaste fart 140 kilometer i timen. 17 førarar blei ilagt forenkla førelegg.