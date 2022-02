Tre menn tiltalt for barneovergrep

Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot tre menn på rundt 30 år for flere voldtekter i Molde. Det skriver rbnett.no. Voldtektene skal ha skjedd mot et barn under 14 år, blant annet under en biltur. Et familiemedlem kontakta politiet og sørget for at det ble politietterforskning, ifølge statsadvokaten. Det er satt av ei uke i Møre og Romsdal tingrett i slutten av april.