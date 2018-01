Tre melde etter kontroll

Tre bilførarar er melde til politiet etter ein trafikkontroll på europavegen på Vartdal i Ørsta seint fredag kveld. To blir melde for å ha køyrt for fort, medan ein ikkje ville stoppe for kontroll. Høgaste målte fart i 60-sona var 96 kilometer i timen. 16 bilførarar må betale forenkla førelegg.