Tre lokale prosjekt får støtte

Ni prosjekt har blitt tildelt utviklingsstøtte av Vestnorsk filmsenter. Dokumentarfilmen «Dans til musikken» får 120.000 kroner, og skal vere eit portrett av Sidebrok-artisten Bård Aasen Lødemel fra Ørsta, også kjent som Skatebård og Sirkelsag. Også KBK kan få en ny film. Kristiansunderen Joachim Borochstein er regissør på dokumentarfilmen om då KBK møtte Manchester United på Ullevål i sommer. Dei får 135.000. I tillegg har filmskaper Are Pilskog fra Hareid fått 150.000 i støtte for et interaktivt dataspill, som skal skape økt interesse og forståelse for naturmangfaldet.