Tre landskampar til Volda

KFUM Volda skal saman med volleyballforbundet arrangere tre EM-kvalifiseringskampar for menn senior i august. Kampane skal spelast i Volda Campus Arena. Marknadssjef i volleyballforbundet, Iver Horrem frå Aukra, seier dei satsar på å legge landskampar utanfor dei store byane for å få opp interessa. I tillegg har KFUM Volda vist gjennom tidlegare oppgåver at dei taklar store arrangement. Sist det var volleyballandskamp i Volda var på slutten av 1980-talet.

På bldet ser vi frå venstre: Iver Horrem i volleyballforbundet, landslagsspelar Jonas Kvalen frå Volda, Leif Røv og Bernt Humberset, begge frå arrangørklubben KFUM Volda.