Tre lag i semifinaler

Norges Fotballforbund har satt opp semifinalekampene i NM-cupen for tre lag fra fylket vårt. For gutter inntil 19 år skal Molde spille hjemme mot Stabæk. For gutter 16, skal Aalesund også møte Stabæk, men den kampen spilles i Bærum. For jenter 16 er Herd semifinaleklar, og får besøk av Tiller fra Trondheim. Kampene spilles i oktober, og for dem som går til finale blir det tur til Telenor Arnea på Fornebu i november.