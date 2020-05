Tre innlagd med koronasmitte

Helse Møre og Romsdal opplyser at det er tre pasientar som er innlagd med koronasmitte ved sjukehusa her i fylket. I går blei det meldt at det berre var ein person som var innlagd. Dette har vist seg å vere feil på grunn av ei feilregistrering i starten av veka, skriv helseføretaket på sine nettsider. Talet på tilsette som i karantene eller som er heime som følgje av koronaviruset er no fire.