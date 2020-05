Tre innbrakt i Kristiansund

Tre personar blir tatt inn til avhøyrt i samband med fyrverkeribruk i Langvegen i Kristiansund. Det er mistanke om at dei skal ha narkotika. Politiet meiner no at fyrverkeriet er brukt ute, men dette skal ha ført til opne flammar som imidlertid blei raskt sløkt.