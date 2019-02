Tre gebyr for manglende belte

Politiet har i dag hatt trafikkontroll i Ulsteinvik. Tre personer fikk bot for å ikke bruke bilbelte i buss. I tilegg fikk tre bilførere forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 94 km/t i 70-sona.