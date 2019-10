Tre fra fylket videre

Terje Sildnes fra Auto 8-8 Holding i Eide, Bjørn-Oscar Kløvning og Hans Ove Holmøy fra Skipsteknisk AS i Ålesund og Roger Hofseth fra Hofseth International AS i Ålesund er fylkets kandidater til nasjonal finale i vekstskaperprogrammet EY Entrepreneur of The Year 2019. Det opplyser EY i en pressemelding. På bildet er kandidatene fra Midt-Norge samlet: Fra venstre: Kristoffer Stenstad (EY), Thomas Sildnes, Roger Hofseth, Hans Ove Holmøy, Bjørn-Oscar Kløvning, Øystein Joralf Syltern og Kristian Framstad (EY).